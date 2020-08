Herzogin Kate: Schwangerschafts-Hammer! Jetzt ist es raus!

Das Kate während ihren Schwangerschaften unter enormer Übelkeit litt, ist kein Geheimnis. Vor allem für Prinz William damals eine ziemliche Herausforderung. So berichtet sie im Podcast "Happy Mum, Happy Baby": "William fühlte sich nicht so, als ob er viel hätte tun können und es ist schwer zu sehen, dass jemand leidet, ohne dass man selbst etwas dagegen tun kann." Oh je! Dennoch behält Kate diese Zeit positiv in Erinnerung und würde nie den Moment vergessen, als sie Prinz George nach der Geburt das erste Mal in den Händen hielt: "Wie kann der menschliche Körper das tun? Es ist wirklich außergewöhnlich. Und er war so süß." Ob Kate und William uns in diesem Jahr wohl noch mit einer süßen Baby-News überraschen werden? Wir können gespannt sein...