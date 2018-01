Herzogin Kate: Sensationelle Neuigkeiten zur Geburt!

In wenigen Wochen ist es soweit! Das dritte Baby von Herzogin Kate und Prinz William wird das Licht der Welt erblicken. Auch der wachsende Babybauch der Herzogin zeigt: Prinz George und Prinzessin Charlotte können sich schon bald auf ihr Geschwisterchen freuen. Während das royale Paar das Geschlecht ihres Sprösslings noch geheim hält, soll die Herzogin nun erstmals über den Geburtsort ihres dritten Babys geplaudert haben.

Herzogin Kate & Prinz William: Sensationelle Familien-Enthüllung!

Herzogin Kate und Prinz William: Die Geburt wird ein Großereignis

Das britische Volk ist schon jetzt im absoluten Baby-Fieber. Voller Freude wird das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate erwartet. Auch wenn der Sprössling nur an fünfter Stelle der Thronfolge steht, ist klar, dass die Geburt ein mediales Großereignis auslösen wird. Verständlich, dass sich das royale Ehepaar deshalb für die Niederkunft einen ganz besonderen Geburtsort aussuchen möchte.

Herzogin Kate und Prinz William diskutieren über den Geburtsort

Während Prinz George und Prinzessin Charlotte in einem Krankenhaus zur Welt kamen, wünscht sich Kate für die Geburt ihres dritten Kindes eine Hausgeburt. So berichtet ein Insider gegenüber "Sunday Express", dass Kate eine Niederkunft im Kensington Palast oder in Sandringham Estate in Norfolk planen würde. Ebenfalls fügt er hinzu: "Sie diskutierte es mit William und er unterstützt sie dabei. Sie denken beide, das eine Hausgeburt wunderbar wäre." Das royale Ehepaar soll dabei vor allem an die anderen Patienten denken, die durch den Medien-Rummel im Krankenhaus gestört werden könnten.

Für welchen Ort sich Herzogin Kate und Prinz William letztendlich entscheiden werden? Wir können gespannt sein!