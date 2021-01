Herzogin Kate: Sie ist die neue Königin

Kein Wunder, dass sich Elizabeth nun William und seine Liebste als Nachfolgerpaar auf dem Thron wünscht und nicht Prinz Charles (72) und seine Camilla (73). Diese gelten nach dem Betrug an Prinzessin Diana noch heute als unbeliebt. Daher gab die Queen Kate jetzt ein feierliches Versprechen: Sie denke absolut nicht an Rückzug – sie wolle so lange wie möglich das Zepter in der Hand behalten, damit die Herzogin noch so viel Zeit wie möglich für ihre quirlige Rasselbande hat, für George (7), Charlotte (5) und Louis (2). Zudem bot die Queen ihr an: Was auch immer passiert, was auch immer sie bedrückt – Kate soll mit allen Sorgen zu ihr kommen. Königin Elizabeth werde sie unterstützen, mit all den Mitteln, die in ihrer Macht stehen. Und das sind einige! Ein Angebot, das die Queen so privat noch keinem angeheirateten Mitglied der royalen Familie gemacht hat. Aber Kate ist eben etwas ganz Besonderes …