Herzogin Kate: Sie wird Königin - Die Verhandlungen laufen bereits

Der Weg zum Thron scheint für William und Kate endlich frei zu sein. Rückendeckung von seiner Oma haben der Prinz und seine Frau allemal. Das Paar ist frei von schmutzigen Skandalen und beschwört die Treue zur Queen. Elizabeth weiß das zu schätzen. Demonstrativ zeigte sich die Monarchin in den vergangenen Wochen auffällig oft in Begleitung des Thronfolgerpaares. Eigentlich Termine, die Prinz Charles und Camilla (73) hätten zustehen müssen. Dabei entpuppte sich Kate einmal mehr als würdige Nachfolgerin: Sei es als Repräsentantin beim G7 Gipfel mit den Mächtigen dieser Welt oder an der Seite der Queen beim Staatsbesuch in Schottland vor zwei Wochen. Die Herzogin ist voll und ganz als Royal-Lady angekommen. Über die Jahre vertraute Elizabeth ihr mit gutem Gewissen immer wichtigerere Aufgaben an. Jede neue Herausforderung meistert Kate mit Bravour. Mit ihrem Charme lässt sie die Herzen der Briten schmelzen. Und ein Hingucker ist die Mutter von drei zuckersüßen Kindern ebenfalls. Bilder, die Kate von George (7), Charlotte (6) und Louis (3) selber fotografiert, zeigen, dass sie und ihre süße Rasselbande eine fast „normale“ Familie sind. Das kommt an!