Herzogin Kate: Sie wird Queen! Prinz Charles verzichtet auf den Thron

Was für ein großes Lob für Kate. Nach den gemeinen Vorwürfen von Harry und Meghan (39), rassischtisch und langweilig zu sein, ist die Anerkennung für die dreifache Mutter ein großer Triumph. Rückendeckung bekommt die Herzogin von Cambridge auch von ihrer Schwiegeroma. Denn wenn Elizabeth (94) sich eine künftige Königin basteln könnte, würde sie nicht lange überlegen: Kate, Ehefrau ihres Enkels William (38), hat alles, was die Monarchin von der Gattin des künftigen Staatsoberhauptes erwartet. Von ihrem Sohn und Nachfolger, Prinz Charles (72), ist die Queen oft enttäuscht, behauptet Adelsexperte Clive Irving. Das Verhalten von Charles 'verwirrt' und 'frustriert' die Monarchin. In der TV-Sendung "Queen Elizabeth: Liebe, Ehre und Krone" argumentiert Irving, dass die Königin Charles "nie wirklich verstanden hat" und er "dem Pflichtgefühl der Queen nie ganz gerecht wird".

Die Bühne ist frei für Kate: Ihr schönster Traum geht in Erfüllung. Seit Wochen präsentiert der Palast die Herzogin als Kümmerin in der Corona-Pandemie. Zuspruch für Pflegerinnen, Videotelefonate mit Alleinerziehenden aus sozial schwachen Familien – Kate kümmert sich, so die Botschaft. Die Herzogin vermittelt glaubwürdig den Eindruck, für die Menschen da zu sein. William ist so stolz auf seine "Königin".