Herzogin Kate: Skandal-Enthüllung! Sie verrät Meghans dunkelstes Geheimnis

Lange sah es so aus, als hätten Prinz Harry und Herzogin Meghan alle Verbindungen zum Palast gekappt. Nachdem sie in die USA gezogen sind und von dort aus heftigen Anschuldigungen gegen die königliche Familie erhoben haben, herrschte Funkstille. Doch jetzt die Kehrtwende: Vor zwei Wochen besuchte Harry seine Oma in England, und es war sogar die Rede davon, dass er und Meghan beim 70. Thronjubiläum an ihrer Seite vom Balkon des Buckingham Palast winken wollten...