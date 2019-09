Herzogin Kate: SO günstig ist ihr Kleid!

Wow! Was für ein Auftritt! Zur Einschulung von Prinzessin Charlotte erschien Herzogin Kate in einem Kleid, welches definitiv alle royalen Fan-Herzen höher schlagen ließ...

Gestern war für ein ganz besonderer Tag! Die süße Tochter von Herzogin Kate und Prinz William wurde nämlich von ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder, Prinz George, an ihrer Einschulung zur Schule begleitet. Aber nicht nur die kleine Prinzessin sorgte bei allen Royalisten für jede Menge Wirbel! Auch Kates Kleid zog mal wieder alle Blicke auf sich...

Klau den Look von Herzogin Kate!

Herzogin Kate trägt Michael Kors Kleid

Für den großen Tag ihrer Tochter entschied sich für ein rot-weiß-blau gemustertes Kleid des Designers Michael Kors und sah darin einfach umwerfend aus. Ihre schmale Taille betonte die schöne Frau von mit einem passenden Taillen-Gürtel und rundete ihren Look mit farblich passenden Pumps ab. Doch damit nicht genug! Das Kleid der ist gerade mal für 240 Euro erhältlich. Im Vergleich zu den anderen Kleidern der Herzogin ein wahres "Schnäppchen". Bei genauem Betrachten sticht jedoch noch ein weiteres Detail ins Auge...

Kate, William und George bringen die kleine Charlotte zur Schule: imago images / Starface

Das Kleid ist nicht unbekannt

Wer bei Kates Look ganz genau hinguckt, merkt schnell, dass Kate das Kleid auch schon mal vor Charlottes Einschulung trug. So war die Beauty auch bei der Hochzeits-Probe von und in dem Look zu sehen. Allerdings ist es nichts Neues, dass Kate eine waschechte Recycling-Queen ist. Die Beauty war schon des Öfteren in Kleidern zu sehen, die sie schon mal bei vorherigen Anlässen trug. In Kate steckt halt ein waschechter Sparfuchs!

