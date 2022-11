Herzogin Kate: Sorge um Prinz William! Jetzt muss sie ganz stark sein

Bei der Prinzessin, die sich seit Jahren für mentale Gesundheit engagiert, dürften gerade sämtliche Alarmglocken schrillen. Kate kennt die Warnzeichen, schließlich litt nicht nur ihr Bruder lange unter einer schweren Depression, sie musste auch schon ihren Ehemann durch Panikattacken und Angstzustände begleiten. Vor fast genau einem Jahr sprach William erstmals über seinen psychischen Zustand: In einem Interview erinnerte er sich an ein traumatisches Ereignis, das ihn komplett aus der Bahn warf: Während seiner Zeit als Hubschrauberpilot für den Luftrettungsdienst habe er nach einem Unfall einen schwer verletzten Jungen ausgeflogen, der nur wenige Jahre älter als sein eigener Sohn Prinz George war. William gestand, dass er danach lange mit Depressionen und Ängsten zu kämpfen hatte. Es sei gewesen, als habe sich durch diese Erfahrung etwas in ihm "verändert", so der Thronfolger. Als habe jemand einen Schlüssel in ein Schloss gesteckt und es geöffnet, "ohne dass ich die Erlaubnis dazu gegeben habe". Plötzlich hätte er den Schmerz und das Leid der ganzen Welt auf seinen Schultern gefühlt. Diese düstere Phase ist zum Glück überstanden, doch Kate ahnt: Die dunklen Wolken, die sich gerade über dem Königshaus zusammenballen, könnten zu einem dramatischen Rückfall führen! Neben der Trauer um seine geliebte Oma macht William vor allem Skandal-Bruder Harry zu schaffen: Die Royals zittern vor dem 10. Januar, denn dann erscheint das Enthüllungsbuch, in dem Harry, wie es heißt, heftig vom Leder zieht. Eine späte Rache, mutmaßt die britische Presse. Harrys Mission sei es, "die Familie zu stürzen". Schon der Titel "Spare" (eine Anspielung auf die Redewendung "the heir and the spare", der Erbe und der Ersatz) zeigt, wie verbittert Harry über seine Position als Zweitgeborener war und ist. Zudem wird der Tod von Prinzessin Diana laut Angaben des Verlags Penguin Random House eine große Rolle spielen: "Spare versetzt den Leser unmittelbar in eines der erschütterndsten Bilder des 20. Jahrhunderts zurück: zwei Jungen, zwei Prinzen, die hinter dem Sarg ihrer Mutter hergehen, während die Welt voller Trauer und Entsetzen zusieht..."