Herzogin Kate: Spurlos verschwunden!

Das letzte Mal sah man Herzogin Kate am 5. August beim Besuch einer Spielhalle und eines Pflegeheimes in Wales. Seitdem war die Beauty bei keinem öffentlichen Termin mehr zu sehen! Eigentlich ziemlich ungewöhnlich! So absolvierte Prinz William auch in den vergangen Wochen einige Termine alleine. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Ist bei Kate alles in Ordnung? Bei einem Blick in ihrem Terminkalender ist zwar zu sehen, dass sie einige Termine im Kensington-Palast wahr nahm, doch was steckt hinter ihrem Fernbleiben aus der Öffentlichkeit?