Herzogin Kate: Tattoo-Überraschung!

Perfekter Style, perfektes Make Up und ein perfektes Auftreten - Herzogin Kate weiß, wie ein royaler Auftritt aussehen muss. Selbst auf bunten Nagellack verzichtet die Frau von Prinz William - denn so will es die königliche Etikette. Und jetzt das! Herzogin Kate hat ein Tattoo!

Herzogin Kate: Trennungs-Schock!

Herzogin Kate: Tattoo auf der Hand!

Ja, richtig gelesen! Herzogin Kate überrascht bei einem öffentlichen Auftritt mit einem Tattoo auf der Hand! Ein florales Schmuckstück verziert die Haut der 36-Jährigen. Doch keine Sorge! Es handelt sich natürlich nicht um eine echtes Tattoo. Die Malerei ist aus Henna und verschwindet in einigen Tagen von selbst.

Ein Henna-Tattoo für Herzogin Kate

Herzogin Kate und Prinz William waren bei der Eröffnung eines Zentrums für Musik und Kunst in einer ehemaligen Feuerwache dabei. Und da ließ es sich die brünette Beauty nicht nehmen, ein kleines Henna-Tattoo auf die Hand zu bekommen. Da soll nochmal einer sagen, die bald Dreifach-Mama sei spießig...