Was ist nur bei und los? Eigentlich schweben die Windsors momentan im absoluten Baby-Glück. Schließlich erblickte erst vergangen Woche der kleine Archie, der erste Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry, dass Licht der Welt. Doch jetzt das Traurige...

Streit zwischen Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Gestern traten Herzogin Kate und ihren ersten Besuch an, um den kleinen Archie in der Familie willkommen zu heißen. Kate und William beteuerten schon kurz nach der Geburt, wie sehr sie sich auf das Baby von Meghan und Harry freuen würden. Doch jetzt das Traurige. Wie nun durch einen Insider berichtet wird, soll das Aufeinandertreffen der Royales alles andere als harmonisch gewesen sein. So heißt es durch die Quelle gegenüber "Globe": "Meghan war in schlechter Stimmung und so kalt gegenüber William und Kate, es war klar, dass sie sie nicht da haben wollte." Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate war vollkommen aufgelöst

Wie der Insider weiter wissen will, soll es schon vor dem Besuch bei Baby Archie Spannungen zwischen Kate und Meghan gegeben haben. Angeblich wollte Kate der frischgebackenen Mami Meghan ein paar Baby-Ratschläge gegeben haben, was Meghan so gar nicht gefiel: "Meghan schrie ins Telefon: 'Behalte deine Baby-Ratschläge für dich! Ich brauche deine Hilfe nicht. Lass uns unser Kind erziehen wie wir es wollen!' Sie war so gemein, sie sagte sogar, ihr Kind würde nicht so ein verwöhntes Gör werden wie Kates Kinder, die Prinzen George und Louis sowie ! Mir wurde gesagt, Kate sei geschockt gewesen, sie legte auf und brach in Tränen aus." Oh je! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Palast gab dazu kein Statement ab. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Wogen zwischen den royalen Ladys bald wieder glätten...