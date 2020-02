Herzogin Kate: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Huch, so kennen wir Herzogin Kate ja gar nicht! In einer emotionalen Beichte schüttet sie nun ihr Herz aus...

Eigentlich ist es für Royales eher untypisch, dass sie sich zu privaten Themen äußern. Um so verwunderlicher somit die jüngste Info der Beauty...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Es herrscht nur noch Hass!

Herzogin Kate & Prinz William sind absolute Vorzeige-Eltern

Das und ihr Amt als Eltern bestens ausfüllen, ist definitiv nichts Neues. Egal wo die beiden mit ihren drei Kindern , und Prinz Louis erscheinen, lassen sie alle Herzen höher schlagen. Doch jetzt das Traurige! Obwohl Kate bei öffentlichen Auftritten schon des Öfteren betonte, dass sie für ihre Kinder alles gibt, berichtet sie nun, dass sie in ihrer Mami-Rolle auch oft an ihre Grenzen gerät...

Herzogin Kate bricht ihr schweigen

Im "Happy Mum, Happy Baby"-Podcast lässt Kate ihren Gefühlen nun freien Lauf und berichtet, dass sie oft Angst hat, dass ihre Kinder wegen ihrer königlichen Pflichten zu kurz kommen. So verrät sie: "Immer die eigenen Entscheidungen und eigenen Einschätzungen und solche Dinge infrage zu stellen, ich denke, das beginnt von dem Moment an, wenn man ein Baby bekommt." Oh je! Ehrliche Worte, die intime Einblicke in ihr Innerstes geben. Ob sie uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?