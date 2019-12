Herzogin Kate: Traurige Beichte! So privat zeigt sie sich sonst nie!

Huch, so kennen wir Herzogin Kate ja gar nicht! In einer emotionalen Beichte schüttet die Frau von Prinz William nun ihr Herz aus...

Eigentlich sind die Royales dafür bekannt, dass sie sich so gut wie nie zu privaten Themen äußern. Umso verwunderlicher somit die jüngste Nachricht von ! Wie die nämlich nun verrät, ist Weihnachten für sie alles andere entspannt...

Herzogin Kate klagt ihr Leid

Am vergangen Mittwoch war Herzogin Kate dabei zu sehen, wie sie einen Termin auf der Peterley Manor Farm absolvierte und mit einer Reihe von anwesenden Gästen Smalltalk hielt. Die Beauty sprach dabei über die Weihnachtszeit und ihre Familie. Doch obwohl Herzogin Kate ein absoluter Familienmensch ist und stets als Vorzeige-Mama gilt, verriet sie nun, dass sie sich Weihnachten selber ganz schön unter Druck setzt. So plauderte nämlich nun ein Gast gegenüber "hellomagazine.com" aus, dass ihr Herzogin Kate verraten haben soll: "Es ist tatsächlich stressig, man möchte ihnen (anm. d. red. Kates Kindern) die Gelegenheit geben, jeden Aspekt davon zu genießen. Es gibt großen Druck, dass Weihnachten perfekt sein muss." Oh je! Doch zum Glück kann sich Kate auf die Unterstützung der königlichen Familie verlassen...

Kate und William feiern in Sandringham

Während Meghan und Harry die Weihnachtstage bei Meghans Mutter Doria in den USA verbringen, sind Kate und William mit der royalen Familie in Sandringham versammelt, wo sie die Festtage gemeinsam zelebrieren werde., Kate muss sich also nicht all zu großen Druck machen, dass die Weihnachtstage für ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis nicht perfekt werden. Schließlich ist bekannt, dass Weihnachten zu den Lieblingsfesten der Queen gehört und sie jedes Jahr aufs Neue probiert, die Festtage einmalig zu gestalten.

