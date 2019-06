Herzogin Kate: Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Reddit this

Oh je! Was für erschütternde Nachrichten von Herzogin Kate! Eine traurige Enthüllung wirft nun einen dunklen Schatten auf das Königshaus...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry die "The Royal Foundation" verlassen und Kate und William die Geschicke der Organisation ab sofort alleine leiten. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Harte Vorwürfe!

Herzogin Kate galt stets als beliebt

Während sich in der Vergangenheit immer wieder Kritiken stellen musste, dass sie gegen das royale Protokoll verstößt, galt Kate stets als insgeheimer "Liebling" der Queen. Viele Royalisten bezeichneten das Verhältnis der beiden Frauen schon fast als Freundschaftlich. Doch jetzt der Schock! Wie nun enthüllt wurde, soll hinter den Palastmauern eine ganz andere Stimmung herrschen...

Herzogin Kate und die Queen haben keinen Draht zueinander

Wie Royal-Expertin und Buch Autorin Ingrid Seward gegenüber "The Sun" berichtet, sollen die Queen und nicht das innigste Verhältnis zueinander haben: "Die Queen bewundert Kate sehr, hat aber keine innige Beziehung zu ihr, da sie nicht viel gemeinsam haben." Autsch! Jedoch ergänzt sie: "Ich denke, die Queen und Kate haben eine ernstere Beziehung, da Kate offensichtlich die ganze Hoffnung der Queen für die Zukunft in sich birgt und sie würde nichts tun wollen, was das zum Kippen bringen könnte." Ob Ingrid Seward mit ihrer Einschätzung wohl richtig liegt?