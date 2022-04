Herzogin Kate: Traurige Nachrichten über ihr viertes Baby

Die Herzogin war schon immer sehr schlank. Und nach ihren drei Schwangerschaften geriet sie innerhalb kürzester Zeit körperlich wieder in Höchstform. Doch in letzter Zeit schleichen sich neue Töne in die Diskussion um ihre immer magerer werdende Figur seit Anfang des Jahres. Gleichzeitig verdichten sich die Gerüchte um eine vierte Schwangerschaft. Sogar William befeuerte ihren Wunsch nach Baby Nummer Vier. Er verriet: Wenn Kate bei Terminen auf Kleinkinder trifft, beschwöre sie ihn danach zu Hause, auch „noch eins“ haben zu wollen. Aktuell deutet alles darauf hin, als sei Kate regelrecht besessen von dem Gedanken, ihre Familie zu vergrößern.