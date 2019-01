Herzogin Kate: Traurige Trennung

Reddit this

Kates Assistentin Natasha Archer ist schon seit zehn Jahren an ihrer Seite. Doch damit soll jetzt Schluss sein! Via Social Media macht gerade das Gerücht die Runde, dass Natasha dieses Jahr ihren Dienst beenden wird. Ein schwerer Schlag für Kate! Immerhin ist sie eine ihrer engsten Vertrauten.

Verliert Herzogin Kate ihre Assistentin?

Auslöser für die Spekulation war die Tatsache, dass ihr ein Orden des britischen Königshauses überreicht wurde. Diese Auszeichnung wird in den meisten Fällen an Personen verliehen, nachdem sie im Königshaus beschäftigt waren. Muss sich etwa von ihrer Assistentin trennen?

Herzogin Kate und Prinz William: Sensations-News für 2019!

Das sagt der Palast zu den Vorwürfen

Ein Palastsprecher meldete sich bereits gegenüber der britischen "Daily Mail" zu den Gerüchten zu Wort. "Diese Geschichte ist komplett erfunden", beteuerte er. Was jedoch stimmt ist, dass Natasha momentan nicht für Herzogin Kate arbeitet. Das hat jedoch einen ganz anderen Grund. Sie befindet sich aktuell im Mutterschaftsurlaub. Am 22. Dezember wurden sie und Ehemann Chris Jackson Eltern des kleinen Theo. Kate kann also aufatmen…