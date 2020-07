Herzogin Kate: Trennungs-Drama! Es zerreißt ihr das Herz

Der Haussegen hängt richtig schief bei Herzogin Kate (38) und Prinz William (38). Die beiden streiten offenbar seit Wochen darüber, ob ihr Ältester, Prinz George (6), demnächst auf ein Internat wechseln soll. Seit Generationen ist es Brauch bei den britischen Royals, ihren Nachwuchs in Nobel-Internate zu stecken. William musste mit acht Jahren nach Berkshire in die Ludgrove School, später wechselte er nach Eton, wo auch schon sein Vater, Thronfolger Charles (71), an dem harten Drill fast verzweifelte.

Doch Herzogin Kate soll gegen diesen Schulwechsel sein. Mit gutem Grund: Denn während Töchterchen Charlotte (4) extrem selbstbewusst wirkt und sich in einem Internat vermutlich wohlfühlen könnte, gilt George als ein sehr schüchterner Junge. Kate hält es daher für besser, abzuwarten, bis sich seine Persönlichkeit weiterentwickelt hat.

Herzogin Kate will George schützen

Im Moment geht George auf eine Londoner Tagesschule, nahe dem Kensington Palast gelegen, wo er mit seiner Familie lebt. Diese könnte er zwar noch für weitere sieben Jahre besuchen. Doch Queen Elizabeth (94) drängt angeblich, dass der Junge seinem Familiennest entrissen wird, damit er endlich selbstständiger wird und nicht mehr nur am Rockzipfel seiner Mutter hängt.