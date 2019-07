Herzogin Kate: Überraschende Baby-Enthüllung!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei Herzogin Kate und Prinz William. Obwohl die erst im vergangen Jahr ihren süßen Sohn Louis zur Welt brachte, soll die Familienplanung bei Kate und William noch nicht abgeschlossen sein. Und das aus einem ganz bestimmten Grund!

Herzogin Kate und Prinz William: Baby Nummer vier!

Wie nun durch -Experte Phil Dampier gegenüber "Sun" berichtet wird, ist er sicher, dass Kate und William noch ein weiteres Baby bekommen. Doch damit nicht genug! Wie es weiter durch ihn heißt, soll es dafür einen ausschlaggebenden Grund geben: "Ich denke, Kate hat in letzter Zeit mit der Öffentlichkeit interagiert und es sehr gut gemacht, aber nach dem, was mir gesagt wurde, wäre sie lieber mit den Kindern zu Hause." Möchte Kate also ein weiteres Baby, um ihren Verpflichtungen als Mama mehr nachkommen zu können?

Kate will sich zurückziehen

Sobald Kate ein viertes Baby zur Welt bringt, will sich die Herzogin, laut Phil Dampier, vorerst aus der Öffentlichkeit zurück ziehen. Schon nach der Geburt von Prinz Louis nahm sich Kate eine längere Auszeit, um genügend Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Ob Phil mit seinen Spekulationen wohl richtig liegt? Der Palast gab dazu bis jetzt jedenfalls noch kein Statement ab...

