Herzogin Kate: Überraschende Typveränderung! Sie zeigt sich mit neuer Frisur!

Reddit this

Huch, pünktlich zum Winterende scheint Lust auf eine Typveränderung gehabt zu haben und präsentiert sich ihren royalen Fans jetzt mit einer neuen Frise...

Prinz Harry: Er rudert zurück! Heimliche "Megxit"-Gespräche mit der Queen!

Herzogin Kate und Prinz William besuchen Dublin

Am vergangen Dienstag sind Herzogin Kate und nach Dublin gereist, um dort die nächsten drei Tage zu verbringen. Auf die beiden wartet während dieser Zeit ein ordentliches Programm aus allerhand öffentlicher Termine. Es ist das erste Mal, dass das royale Paar die grüne Insel besucht. Kein Wunder somit, dass die Herzen aller Iren bei der Ankunft der beiden besonders hoch schlugen. Kate entschied sich bei ihrer Anreise für einen dunkelgrünen Mantel, unter dem ein hellgrünes Kleid hervorblitzte. Definitiv eine schöne Hommage an die irische Nationalfarbe grün. Aber nichts nur Kates Look sorgt bei ihren Anhängern für ordentlich Aufsehen...

Herzogin Kate hat eine neue Frisur

Während Herzogin Kate Ende Februar bei einem Termin noch mit ihrer langen Mähne zu sehen war, präsentiert sich die nun in Irland mit ihrem neuen Haar-Look, So wird schon beim Verlassen des Flugzeugs schnell deutlich, dass Kate beim Frisur einige Zentimeter abschneiden ließ und ihre Haare jetzt ein wenig kürzer trägt. Um sich vor dem irischen Wind zu schützen entschied sich die schöne Frau von Prinz William dazu, ihre Frisur mit einem Haarreif zu fixieren. Definitiv ein gelungener Auftritt!

Sorge um Kate! Wie geht s ihr wirklich?