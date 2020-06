Herzogin Kate: Üble Nachrede von Meghan treibt sie zur Weißglut!

Vor einigen Tagen erschien ein Artikel in der britischen Presse, der Herzogin Kate so gar nicht gefiel! Die Beauty soll sogar so verärgert gewesen sein, dass sie nun gegen das Medium vorgehen will. Für die Royales alles andere als leicht. Doch damit nicht genug! Wie nun enthüllt wurde, soll Meghan hinter der Veröffentlichung stecken, da die Chefredakteurin der Plattform und Meghan eine gemeinsame Freundin haben. Autsch! Am Telefon soll es deshalb nun zwischen Kate und Meghan gewaltig gekracht haben...