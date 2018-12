Herzogin Kate und Camilla: Peinlicher Fashion-Fauxpas!

Was für ein Glamour-Auftritt: Auf der großen Weihnachtsfeier der Diplomaten im Buckingham Palace bezauberten Herzogin Kate und Camilla in ihren festlichen Glitzer-Kleidern, doch die kamen bei Queen Elizabeth gar nicht so gut an...

Wie zwei wunderschöne Eisprinzessinnen strahlten Herzogin Kate (36) und Herzogin Camilla (71) in ihren Glitzer-Roben auf der alljährlichen Weihnachtsfeier der Diplomaten im Buckingham Palace. Kate in einem weißen Kleid, bestickt mit silbernen Perlen und Pailletten zog an diesem Abend - wie so oft - alle Blicke auf sich. Doch nicht nur, weil ihre Kleiderwahl ihren hübschen Typ unterstrich, sondern weil noch zwei weitere Damen an dem Abend im gleichen Märchen-Look erschienen: Herzogin Camilla und Queen Elizabeth II. Klar, dass diese Roben-Überraschung statt für ein Eisprinzessinnen-Trio eher für Eis-Stimmung sorgte.

Ups! Herzogin Camilla und Queen Elizabeth II. im gleichen Outfit. Foto: Getty Images

Queen Elizabeth II: Fashion-Frust im Palast

Denn bekanntlich mag es Queen Elizabeth II. überhaupt nicht, wenn ihr jemand die Show stiehlt. Schließlich ist immer noch sie das Oberhaupt Großbritanniens, auch wenn Camilla sicherlich mit Stielaugen bereits auf den Thron schielt. Das sieht die anscheinend anders, denn wie die Queen und Kate, erschien die 71-Jährige in einem weißen Abendkleid verziert mit glitzernden Perlen. Queen Elizabeth II. behielt allerdings in ihrer Cremefarbenen Robe mit Glitzer-Applikationen wie immer die Fassung. Auch wenn es eher selten vorkommt - drei königliche Generationen im gleichen Outfit. Zeugt ja auch eigentlich nur vom guten Geschmack der Damen.