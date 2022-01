Herzogin Kate & Gräfin Sophie: Jetzt liegt die ganze Last auf ihren Schultern!

Es sind schwere Zeiten für das Königshaus. Erst der Megxit, jetzt das Desaster, das Prinz Andrew angerichtet hat: Der 61-Jährige muss sich in New York einer Zivilklage von Virginia Giuffre (38) stellen, die er als 17-Jährige sexuell missbraucht haben soll. Die Konsequenz dieser nicht enden wollenden Skandal-Serie: Immer mehr Briten verlieren ihren Glauben an die Monarchie. Ausgerechnet zwei bisher eher zurückhaltende Frauen sollen nun an vorderster Front für das Image der Royals kämpfen …