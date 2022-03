Herzogin Kate & Herzogin Camilla: Geheimpakt gegen Meghan

Das Ende vom Lied: Die Herzoginnen haben einen Geheimpakt gegen Meghan geschlossen. Es geht gar nicht darum, ihr persönlich zu schaden. Denn solch eine Verhaltensweise liegt den beiden fern. Vielmehr ist ihnen daran gelegen, die Monarchie zu schützen, die "Firma", wie das Königshaus so schön heißt, am Laufen zu halten. Und das wird halt erheblich erschwert, wenn ständig jemand von außen ständig Streit anzettelt.

Und so machen Kate und Camilla nun gemeinsame Sache. Beispielsweise unterstützt die Ehefrau von Prinz William (39) ihre Schwiegermutter im Buchclub, sendete ihr eine offizielle Liste mit ihren liebsten Kinderbüchern zu. Auch nehmen die beiden Frauen öfter Termine gemeinsam wahr. Sie bilden ein starkes royales Team.

Und Meghan? Die fragt keiner. In der Familie will kaum noch jemand mit ihr zu tun haben. Schade – aber das ist wohl die Konsequenz ihres Verhaltens. Wenn Harry (37) mit ihr zurückkehren will, muss sie noch sehr an sich arbeiten.