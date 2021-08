Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Damit hat niemand gerechnet

Die Geburt von Meghans und Harrys Tochter Lilibet hat frischen Wind in das Königshaus gebracht. So soll dieses besondere Ereignis auch der Grund dafür sein, dass Meghan und Kate die Schrecken der letzten Monate endlich hinter sich lassen konnten. Schon vor dem Austritt von Meghan und Harry aus dem Königshaus machten nämlich immer wieder Meldungen die Runde, dass sich Kate mit ihrer Schwägerin gar nicht gut verstehen soll. Das Enthüllungsinterview von Meghan und Harry mit Oprah gab der Beziehung zwischen den beiden Frauen endgültig den Rest. Doch damit ist jetzt scheinbar Schluss! Wie jetzt eine Quelle berichtet, soll seit der Geburt von Lilibet zwischen Meghan und Kate pure Harmonie herrschen. So offenbart der Insider gegenüber "US Weekly": "Die Beziehung zwischen Meghan und Kate war noch nie so eng. Und jetzt sind sie sich näher denn je und arbeiten im Interesse der Familie an ihrer Beziehung." Wow! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die beiden diesen Kurs auch in Zukunft weiterhin beibehalten...