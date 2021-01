Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Dieser süße Grund bringt sie jetzt wieder zusammen!

Wie nun Royal-Expertin Katie Nicholl vor Kurzem bei "Entertainment Tonight" erklärt, sollen sich die Sussexes und Cambridges gegenseitig Geschenke über die Festtage geschickt haben: "Es war eine Gelegenheit für beide Familien, in einem ansonsten sehr geschäftigen und chaotischen Jahr zusammenzukommen, wenn auch virtuell." Wie schön! Und auch an Kates Geburtstag sollen Meghan und Harry ihre Schwägerin mit einer Aufmerksamkeit bedacht haben. Finden so vor allem Kate und Meghan wieder zueinander? Wir können definitiv gespannt sein...