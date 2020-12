Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Doppeltes Baby-Glück! Der Palast macht es offiziell!

Und so hören wir aus dem Palast, dass nicht nur Queen-Nichte Zara Tindall (39) wieder schwanger ist, auch Meghan und Kate werden im neuen Jahr erneut Mama. Hof-Experte Arndt Striegler erklärt gegenüber "Das Neue Blatt": "Besonders Königin Elizabeth freut sich über so viel Babyglück. Sie hat weiß Gott ein Horrorjahr hinter sich. Diesen Lichtblick hat sie so dringend gebraucht.“