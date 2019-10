Herzogin Kate und Herzogin Meghan: Doppeltes Babyglück!

Schon seit Monaten ist die Stimmung zwischen (35) und (37) und auch bei ihren Ehefrauen eisig. Harry zog mit Meghan aus dem Kensington-Palast, wo sie Tür an Tür mit William und Kate gewohnt hatten, und verließ die gemeinsame Stiftung. Schließlich sagte er den traditionellen Sommerurlaub bei der Queen auf Schloss Balmoral ab, um seinem Bruder nicht über den Weg laufen zu müssen.

Doch nun gibt es endlich Hoffnung, dass die zerstrittenen Prinzen und ihre Frauen sich einander wieder annähern könnten. Der Grund: Vieles deutet darauf hin, dass sowohl Kate als auch Meghan noch einmal schwanger sind!

Bekommen Kate und Meghan beide ein Baby?

Als Harrys Frau, die erst im Mai Baby Archie zur Welt brachte, den „Wellchild Award“ in London besuchte, wölbte sich ihr Bauch verdächtig. Außerdem legte sie immer wieder schützend die Hand auf ihre Körpermitte – genau so, wie sie es in ihrer ersten Schwangerschaft häufig tat. Und als Harry später auf der Veranstaltung eine Rede über das Elternsein hielt, kamen ihm Tränen der Rührung. Weil er an sein zweites Baby dachte?

Herzogin Kate: Dieses Foto lüftet jetzt ihr süßes Geheimnis!

Zur selben Zeit waren Kate und William auf einer Auslandsreise in Pakistan. Und wirkten nicht nur extrem verliebt, sondern wurden auch, anders als sonst, von einem Arzt begleitet. Weil Kate ihr viertes Kind erwartet?

Eine zeitgleiche Schwangerschaft würde zwischen den beiden Frauen sicherlich ein neues, emotionales Band knüpfen. Und den Brüdern dabei helfen, ihre Differenzen beizulegen...

Was ein Arzt nun über verraten hat, erfahrt ihr im Video: