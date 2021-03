Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht

Wie Meghan in dem Interview mit Oprah erklärte, kam es kurz von ihrer Hochzeit mit Harry im Mai 2018 zwischen ihr und Kate zu einer unschönen Szene. So soll Kate sich über ein Kleid der Blumenmädchen aufgeregt haben, was Meghan zum weinen brachte. Eine Aussage, die nicht nur im britischen Königshaus einschlug wie eine Bombe. Während nämlich lange davon ausgegangen wurde, dass sich die beiden Frauen nach dem "Megxit" wieder annähern, wurden alle Versöhnungs-Hoffnungen mit dieser Nachricht zerschlagen. Doch gab es wirklich jemals eine reale Chance, dass Meghan und Kate wieder Freundinnen sind?