Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Jetzt wendet sich das Blatt

Friedensangebot an Kate

Es ist kein Geheimnis, dass Meghan und Kate einige Probleme miteinander hatten. So soll die Ehefrau von Harry nach einem Streit sogar in Tränen ausgebrochen sein. Darüber berichtete sie der ganzen Welt in ihrem Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey. Trotzdem geht sie nun einen Schritt auf Kate zu und macht ihr ein Friedensangebot. Ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan bestätigt gegenüber "Bazaar.com" nämlich, dass die beiden William und Harry privat zu ihrem Hochzeitstag gratuliert haben. Ob es sich dabei um eine Nachricht oder einen Anruf handelte, wurde nicht verraten.

Ob Kate und Meghan in diesem Leben noch beste Freundinnen werden? Fraglich. Doch zumindest herrscht nach den Glückwünschen kein böses Blut mehr zwischen ihnen...