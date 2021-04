Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Unerwartete Versöhnung hinter den Palastmauern

Ein Streit um die Strumpfhosen der Blumenmädchen soll bei Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018 zwischen Kate und der Braut so eskaliert sein, dass es Tränen gab. Meghan beschuldigte Kate im großen TV-Interview öffentlich, nur sie sei schuld daran gewesen. Letztere war zunächst erschüttert, verzweifelt – doch dann siegte ihr Herz: Kate überwand allen Ärger und bat per Videocall ihre Schwägerin in den USA um eine Aussprache. Für die Dreifach-Mama soll die royale Fehde sehr "beschämend" gewesen sein, wie Adelsexpertin Katie Nichols laut "Woche heute" verriet: "Sie wirkte sehr bestürzt und niedergeschlagen. Denn eigentlich habe Kate den Eindruck gehabt, dass der Streit geklärt sei", so Nichols.