Herzogin Kate und Meghan: Unglaublich, woran ihre Freundschaft wirklich zerbrach!

Auch nach der Hochzeit rasselten die beiden Frauen immer wieder aneinander. So stellte Kate ihre Schwägerin zur Rede, weil diese angeblich unfreundlich zu ihren Mitarbeitern gewesen sei. So gesehen müsste Kate ja froh sein, den Störenfried los zu sein. Doch durch die Flucht von Meghan und Harry (35) in die USA lastet nun alles auf ihren Schultern. „Kate ist wütend über die größere Arbeitsbelastung. Natürlich lächelt sie und zieht sich angemessen an, aber es wird ihr zu viel. Sie fühlt sich erschöpft und gefangen“, so der Freund. Sogar Prinz William (37) scheint langsam die Puste auszugehen.

Gerade erst wurde er in einer TV-Doku ungewohnt sentimental: „Wenn man Kinder bekommt, verändert das dein ganzes Leben. Wenn man etwas Traumatisches durchstehen musste, wie zum Beispiel den Tod meiner Mutter, als ich jung war, kommen diese Gefühle wieder hoch.“ Und weiter: „Kate und ich unterstützen uns gegenseitig und gehen diese Momente gemeinsam durch.“ Schade, dass Kate und Meghan nicht das Gleiche tun!