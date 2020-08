Herzogin Kate & Prinz William: Abschied von ihrem Volk!

Nicht nur die Corona-Krise stellte William und Kate vor eine Reihe von Herausforderungen. Auch familiär wurden die beiden in den letzten Wochen immer wieder an ihre Grenzen getrieben. So mussten sie ihr Leben zu Hause vollkommen neu planen und ihre Kinder im Home-Shooling unterrichten. Aber auch der Austritt von Meghan und Harry aus dem Königshaus machte Kate und William gewaltig zu schaffen. Um so schöner somit, dass sie jetzt mit ihren Kindern ein wenig die Seele baumeln lassen können...