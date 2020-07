Herzogin Kate & Prinz William: Aus und vorbei! Ihr Glück ist zertört!

Am 20. August erscheint das Buch von Harry und Meghan "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family", in denen sie mit der königlichen Familie abrechnen. Vor allem Prinz William soll dabei besonders schlecht bei wegkommen. So soll es in dem Buch heißen, dass Prinz William in Wirklichkeit "unsympathisch, gefühllos und nicht unterstützend" ist. Dies verrät nun zumindest ein Insider gegenüber "The Sun". Wie Kate und William wohl mit dieser Situation umgehen werden? Wir können gespannt sein...