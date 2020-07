Herzogin Kate & Prinz William: Bitterböse Vorwürfe! Jetzt wird es schmutzig!

Wie nun unter anderem in der "Sunday Times" berichtet wird, soll in der Biografie von Meghan und Harry, "Finding Freedom", auch ihr Verhältnis zu Kate und William thematisiert werden. So soll es in dem Buch heißen, dass Kate ihre berühmte Schwägerin von Anfang an abgelehnt haben soll und ihr mit Argwohnen gegenüber getreten ist. Dabei soll Kate die Frau von Prinz Harry nicht nur ignoriert haben, sie soll sie auch kategorisch aus allen gemeinsamen Aktivitäten der königlichen Familie verbannt haben. Autsch! Definitiv harte Vorwürfe, gegen die nun Freunde von Kate und William Einspruch einlegen...