Herzogin Kate & Prinz William: Bittere Trennung!

Wie laut "Express" berichtet wird, soll die Queen im Palast ein Machtwort gesprochen haben. So dürfen William und seine Familie aus Sicherheitsgründen ab sofort keine gemeinsamen Flüge mehr antreten. Der Hintergrund: Prinz Charles, Prinz William und Prinz George sollen nicht mehr gemeinsam Reisen, um im Falle eines Unglücks die Thronfolge zu sichern. Obwohl es dazu bis jetzt nur ein ungeschriebenes Regelwerk im Königshaus gibt, soll die Königin mit Nachdruck darauf bestehen, dass sich ihr Sohn, ihr Enkel und ihr Urenkel an ihre Bitte halten. Ein Insider erklärt gegenüber dem "Blatt": "Es gibt zwar keine offizielle Regel dafür und die königlichen Erben sind in der Vergangenheit schon zusammen gereist, aber die Königin hat das letzte Wort." Doch damit nicht genug! Während William nach seiner Hubschrauberpilotenausbildung oft selber das Steuer in die Hand nahm, soll damit jetzt auch Schluss sein: "Die Königin hat William gesagt, dass sie sich Sorgen macht, egal wie gut er als Pilot ist. Denn schlechtes Wetter und Unfälle können jederzeit eintreten." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Sorge der Monarchin nicht bewahrheitet...