Herzogin Kate & Prinz William: Bitterere Bilanz! Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig

Hinter den Kulissen spielte sich ein Drama nach dem nächsten ab. Zuerst einmal haben William und Kate ihre drei Kinder noch nie solange allein gelassen. Zwar sind sie in der Obhut der Profi-Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo, dennoch nagt das schlechte Gewissen an den royalen Eltern. Gaben sie sich doch einst das Versprechen, dass ihre Kinder so normal wie möglich und mindestens mit einem anwesenden Elternteil aufwachsen sollen.

Besonders traurig stimmt sie der Gedanke, dass sie in der Zukunft noch viel öfter abwesend sein werden. Die Queen zieht sich aus gesundheitlichen Gründen immer mehr nach Schloss Windsor zurück und Thronfolger Charles (73) ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Die Briten erwarten von ihren Royals, dass sie Präsenz zeigen und ihre Pflichten erfüllen. Und das bleibt immer mehr an William und Kate hängen.

Und dann wird ihre harte Arbeit nicht einmal belohnt. Im Gegenteil: Öffentliche Proteste in Belize und Jamaika brachten das Paar an seine Grenzen. Demonstranten bezeichneten ihren Besuch als "Kolonialismus" und forderten "Prinz William, verlass unser Land". Es gab sogar ein öffentliches Schreiben von Aktivisten, die dazu auffordern, die Queen als Staatsoberhaupt der Karibikstaaten abzusetzen.

Die Folge? Termine mussten "aufgrund heikler Probleme" geändert oder sogar abgesagt werden. Unwillkommener kann man sich nicht fühlen, gerade wenn es einem eh schon nicht so gut geht…