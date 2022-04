Herzogin Kate und Prinz William: Bruch mit der Queen! Sie haben eine drastische Entscheidung getroffen

Es brodelt hinter den Palastmauern! Es ist kein Geheimnis, dass Prinz William dem der Vergewaltigung bezichtigten Andrew am liebsten ganz aus dem Weg gehen möchte. Umso größer war sein Ärger, dass der in Ungnade gefallene Prinz die Queen nun sogar zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip († 99) begleitete.

Demnächst steht das Platin-Jubiläum von König Elizabeth II. an (2. bis 5. Juni), und auch da will Prinz Andrews dabei sein, obwohl er inzwischen alle Ämter ablegen musste. Ein absolutes No-Go für Prinz William und Herzogin Kate! Klingt ganz so, als ob Onkel Andrew heimlich, still und leise sein royales Comeback planen würde. Er gilt als Lieblingssohn der Queen - sie dürfte ihm also keine Steine in den Weg legen...