Seitdem vor drei Tagen der dritte Sprössling von Herzogin Kate und Prinz William das Licht der Welt erblickte, haben alle Briten nur noch ein Thema: Den kleinen Windsor Prinzen. Doch während sich das royale Ehepaar bereits sieben Stunden nach der Geburt mit ihrem Baby der Öffentlichkeit präsentierte, hüllen sie sich zum Namen immer noch in Schweigen. Verständlich, dass alle royal-Fans dabei vor allem eine Frage beschäftigt: Warum halten Prinz William und Herzogin Kate den Baby-Namen so lange geheim?

Prinz William: Große Sorge um seine Gesundheit!

Prinz William und Herzogin Kate: Baby-Name ist weiterhin geheim

Bereits seit drei Tagen können sich die Windsors über den Nachwuchs von Prinz William und Herzogin Kate freuen. Das dabei auch alle Briten im absoluten Baby-Fieber sind, ist klar.

Zum Bedauern aller, werden allerdings die süßen Neuigkeiten vor allem durch eine Tatsache getrübt! Bis jetzt ist der Name des kleinen Prinzen immer noch unbekannt. Während schon während der Schwangerschaft von Herzogin Kate immer wieder über einen möglichen Namen des kleinen Windsor-Spross diskutiert wurde, hüllen sich die royalen Eltern immer noch in Schweigen! Doch warum?

Prinz William und Herzogin Kate: Darum ist der Baby-Name noch unbekannt

Während von Prinz George und Prinzessin Charlotte die Namen schon kurz nach der Geburt bekannt gegeben wurden, ist der Name des dritten Babys von Herzogin Kate und Prinz William immer noch unbekannt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Briten gestern am "Anzac Day" den australischen und neuseeländischen Gefallenen im Ersten Weltkrieg gedachten. Die Verkündung eines Baby-Namen wäre an diesem traurigen Tag ziemlich unpassend. Aber auch die Tatsache, dass Prinz Charles -er befindet sich für den "Anzac Day" in Frankreich- seinen dritten Enkel noch nicht gesehen hat, könnte ein Grund für die Nichtveröffentlichung sein.

Wann Prinz William und Herzogin Kate das Geheimnis endlich lüften werden? Wir können gespannt sein...