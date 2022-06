Herzogin Kate & Prinz William: Die Queen fordert die Trennung

Wie nun unter anderem durch die "Daily Mail" berichtet wird, soll die Queen ihren Enkel Prinz William und Herzogin Kate dazu aufgefordert haben, den Kensington Palast zu verlassen und in die Nähe von Schloss Windsor zu ziehen, wo auch die Königin wohnt. Doch warum will die Monarchin die Trennung der beiden von ihrem jetzigen zu Hause? Einige Insider sind der Meinung, dass die Königin dadurch verraten könnte, das Kate und William nach ihr auf dem Thron sitzen könnten und nicht wie erwartet Charles. Die Königin soll so die beiden, durch die örtliche Nähe zu ihr, besser auf ihre Aufgaben vorbereiten können. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte sich die Monarchin jedenfalls noch nicht dazu!