Herzogin Kate & Prinz William: Dieses Foto ist eine echte Sensation!

So wie der Reste der Welt mussten auch Herzogin Kate und Prinz William nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ihr öffentliches Leben auf ein Minimum reduzieren. Lediglich via Video-Call war es den beiden möglich, ihre royalen Pflichten zu erfüllen! Für die beiden alles andere als leicht! Schließlich sind sie bekannt dafür, wie sehr ihnen ihre Termine am Herzen liegen. Vor einigen Wochen dann die Wende! Kate und William zeigten sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit! Nun die nächste Sensation...