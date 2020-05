Reddit this

Herzogin Kate und Prinz William: Ehe-Drama in Quarantäne! Jetzt hat sie genug

Kassieren sie nach der Quarantäne die Quittung? Für Herzogin Kate und Prinz William läuft es in der Isolation gar nicht gut...

Schon seit Wochen haben sich (38) und (37) auf Anmer Hall abgeschottet – aus Angst vor einer Corona-Infektion! Dass das Paar jedoch rund um die Uhr aufeinander sitzt, schadet ihrer Ehe! Obwohl sie gerade erst neunten Hochzeitstag hatten, herrscht Frust statt Familien-Glück! Kassieren sie nach der Krise dafür die Quittung?

„Es gibt Höhen und Tiefen“, gibt Herzogin Kate in einem Video-Interview zu. „Wie wahrscheinlich in vielen Familien, die in Selbstisolation sind!“

Nein, von Urlaub kann in der Zwangs-Pause keine Rede sein. „Das Stresslevel ist höher, weil plötzlich der normale Alltag nicht mehr vorhanden ist“, bestätigt auch Psychologin Anne Milek von der Uni Münster.

Bei den ist das nicht anders. Dazu sind die Kinder außer Rand und Band! George (6), Charlotte (5) und Louis (2) wollen die ganze Zeit bespaßt werden. „Sie haben so viel Energie! Ich weiß gar nicht, woher“, klagt Kate. Sogar der Video-Chat mit der Familie wird zur Belastungsprobe.

Prinz William ist Kate keine Hilfe

„Es ist hektisch wegen Louis“, erzählt die hübsche Brünette. Während der Gespräche will er ständig den roten Knopf drücken, auflegen!“ Herzogin Kate ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs.

Auch der Unterricht zu Hause für die Größeren entpuppt sich als „Herausforderung.“ Denn natürlich wollen George und Charlotte lieber im Garten toben und Zelte aufbauen, als zu büffeln.

Herzogin Kate & Prinz William: Bitteres Baby-Drama!

Verzweifelt versucht die pflichtbewusste Britin dennoch, Struktur in den Familien-Alltag zu bekommen. Unterstützung von ihrem Ehemann bekommt sie aber kaum! Statt ihr im Haushalt zu helfen oder den Nachwuchs in die Schranken zu weisen, stachelt der zukünftige Thronfolger die Kids auch noch zum Toben an! Wichtige Angelegenheiten wie den Unterricht nimmt er nicht ernst.

Das sorgt für Spannungen! Denn wieder einmal fühlt sich Kate von ihrem Ehemann allein gelassen. Er benimmt sich wie ein viertes Kind! Hat sie endgültig genug und reicht die Scheidung ein?