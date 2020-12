Herzogin Kate & Prinz William: Großes Drama um ihre Kinder!

Im Gespräch mit Autorin und Bloggerin Giovanna Fletcher soll Kate, laut "Mirror", gestanden haben, dass sie glaubt, dass jede Mutter unter diesen Abschieds-Schuldgefühlen leidet. So erklärt sie: "Jede Mutter, die das nicht empfindet, lügt." Eine Situation soll Kate besonders dabei besonders getroffen haben. Einmal habe sie Prinzessin Charlotte in den Kindergarten gebracht und Charlotte soll ihr entgegnet haben: "Mama, wie kannst du nur?" Oh je! Doch zum Glück sind zumindest Charlotte und George mittlerweile groß genug, um zu verstehen, dass ihre Eltern -trotz Terminen- immer für sie da sind...