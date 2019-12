Herzogin Kate und Prinz William: JA, Baby-Jubel zu Weihnachten!

Ein schwieriges Jahr liegt hinter und . Kurz vor Weihnachten gibt es nun aber anscheinend doch noch großartige Neuigkeiten: Das Paar soll Baby Nummer vier erwarten! Zumindest deuten einige Anzeichen darauf hin...

Herzogin Kate soll in einem Londoner Krankenhaus gesehen worden sein - wie es heißt, war sie dort zu einer letzten Vorsorgeuntersuchung, bevor die große Nachricht bekannt gegeben wird. Etwa zur gleichen Zeit soll Prinz William seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., einen geheimen Besuch abgestattet haben, um ihr die Baby- als erste zu überbringen...

Ist Herzogin Kate wirklich schwanger?

"Es ist für sie momentan das einzige Thema - und eine große Erleichterung nach dem Albtraumjahr der königlichen Familie", so ein Palast-Insider laut dem australischen Magazin "Woman's Day". "Der Palast bereitet sich auf die Verkündung vor, aber in der Zwischenzeit sind alle Augen auf Kate gerichtet. Wie üblich hat sie in den ersten Wochen etwas an Gewicht verloren, aber bisher war es im Vergleich zu ihren ersten drei Schwangerschaften ein Kinderspiel. Ihr Appetit ist immer noch da und sie kann auch ihre königlichen Pflichten erfüllen."

Prinz William soll außer sich sein vor Freude. "Er ist so stolz auf seine Familie, aber macht sich wie immer Sorgen um Kate. Er war so verärgert über seinen Streit mit Harry - dieses neue Baby hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können."

Herzogin Kate & Prinz William: Zwillings-Hammer!

Auch Prinz George und sollen es kaum erwarten können, ein Geschwisterchen zu bekommen. Und im Kensington Palace wird geflüstert, dass Kate und William Charlotte bereits eine besondere Neuigkeiten mitgeteilt haben: Sie bekommt eine kleine Schwester! "Für Kate wäre es ein Traum, zwei Jungen und zwei Mädchen zu haben", erzählt ein anderer Palast-Insider. „Dies ist wirklich die aufregendste Zeit für sie. „William ist so stolz auf Kate und sie können es kaum erwarten, der Welt ihre großen Neuigkeiten mitzuteilen. Kate hat immer davon geträumt, es der Königin gleich zu tunund vier Babys zu bekommen, egal wie hart ihre Schwangerschaften waren. Sie haben viel miteinander zu tun und sind einander näher als je zuvor - dieses Baby wird ihre Familie vervollständigen. "

Im Video erfahrt ihr, was nun ein Arzt über Herzogin Kate ausgeplaudert hat: