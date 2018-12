Herzogin Kate und Prinz William: Jaa, das 4. Baby kommt!

Reddit this

Ganz England feiert gerade , und die süßen Kinder George (5), Charlotte (3) und Louis (8 Mo.). Ihre Weihnachtskarte sorgt im Königreich für Entzücken. Denn das Bild zeigt nicht nur eine fröhliche junge Familie, sondern auch zwei künftige Könige: William und seinen ältesten Sohn. „Viele hier können es kaum erwarten, dass William den Thron besteigt“, erzählt ein Hof-Experte. Und das könnte schneller passieren als bisher gedacht! Denn Ende November ließ , der eigentliche Thronfolger, zu seinem 70. Geburtstag die Bombe platzen: Er verzichtet auf den Thron, wie in England gemunkelt wird! „Er möchte lieber ein guter Opa für seine vielen Enkel sein als ein alter Herrscher über sein Land“, zitiert "das neue" Palast-Insider.

2019 wird ein großes Jahr für Kate und William

Heißt also: Schon im nächsten Herbst könnte in der Westminster-Abtei von London die prunkvolle Krönung von Prinz William und Herzogin Kate stattfinden. Warum nicht früher? Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen soll Queen Elizabeth II. vor ihrer Abdankung noch einmal im Mittelpunkt stehen, wenn am 8. Juni ihre offizielle Geburtstags-Parade stattfindet. Zum anderen, und das ist der schönste Grund für die späte Inthronisierung, erwartet Herzogin Kate Gerüchten zufolge im das vierte Baby!

„Bis jetzt haben sie und William das geheim gehalten“, heißt es aus Palastkreisen. Doch an Heiligabend, wenn um 20 Uhr auf Schloss Sandringham das traditionelle Weihnachts-Dinner beginnt, wollen sie es allen sagen, wie ein Insider jetzt ausgeplauder haben soll. Das wäre wirklich eine tolle Neuigkeit für 2019!