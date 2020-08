Herzogin Kate & Prinz William: Jaa, ihr Glück ist zurück!

"Wie jede Familie, wollten sie unbedingt wieder zusammenkommen - und sie waren überglücklich, dass es an diesem Wochenende geklappt hat", berichtet nun eine Quelle gegenüber "Sun" über den Besuch von Kate und William bei der Queen auf Schloss Balmoral. Was für wundervolle Neuigkeiten! Die Queen hatte somit die Möglichkeit, erstmals wieder mit ihrem Enkel und dessen Familie von Angesicht zu Angesicht zu sprechen! Aber auch Kate und William wird der Besuch sicherlich gut getan haben, so konnten sie in der schottischen Natur mal wieder ein wenig zur Ruhe kommen...