Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt ist alles verloren!

Gegenüber "Express" lässt Graham Smith, der CEO der Organisation "Die Republik", seinen Gefühlen nun freien Lauf und wettert gegen den angeblich verschwenderischen Lebensstil von Kate und William. So ist er der Meinung: "Sie sollten die Tatsache akzeptieren, dass sie ein wirklich privilegiertes Leben führen und nicht ständig öffentliche Gelder ausgeben." Oh je! Was Herzogin Kate und Prinz William über diese Vorwürfe denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu noch kein Statement ab.