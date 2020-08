Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Wie nun Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber "Sun" erklärt, kann sie sich nicht vorstellen, dass Kate und William die Glückwünsche an Meghan ernst gemeint haben. So ist sie der Meinung: "Ich kann mir vorstellen, dass die Herzogin von Cambridge über Wichtigeres nachzudenken hat, als an den vermeintlichen Streit mit Meghan." Sie glaubt, dass Kate und William Mehgan damit nur blenden wollten: "Ich bin sicher, Meghans erste Reaktion wird sein 'Was für eine nette Geste', aber später wird sie es vielleicht als Teil der royalen Maschinerie sehen, die sie und Harry so sehr hassen." Autsch! Was Kate und William wohl über diese Vorwürfe denken? Bis jetzt äußerten sich sich jedenfalls noch nicht dazu...