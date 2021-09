Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt packt ein ehemaliger Mitarbeiter aus

Wie nun der ehemalige Privatsekretär Jamie Lowther-Pinkerton in der aktuellen Royal-Ausgabe des "People"-Magazins erklärt, ist niemand besser für die Nachfolge der Queen geeignet als Kate und William. So offenbart er: "Sie hätten kein besseres Paar bekommen können." Er ergänzt: "Die Herzogin besitzt dieses pragmatische Bewusstsein, wie es ist, aus einer anständigen, bodenständigen Familie zu stammen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Kate und William sind für die Krone ein wahrer Glücksgriff! "Zum Glück haben sie einander", fügt Jamie Lowther-Pinkerton abschließend voller Euphorie hinzu. Doch nicht alle werden bei diesen Aussagen ein Lächeln im Gesicht haben! Besonders Harry und Meghan haben in der letzten Zeit immer wieder einen Shitstorm dafür kassiert, dass sie der Krone nicht gut tun würden...