Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt streiten sie um die Kinder!

Wie unter anderem durch "OK!" berichtet wird, soll Kate der Meinung sein, dass Prinz George auf gar keinen Fall auf ein Internat wechseln kann. Sie ist der Meinung, dass er viel zu schüchtern und sensibel ist, um den oft rauen Internats-Alltag zu meistern. Viel lieber wolle sie, dass der kleine Prinz eine Tagesschule in London besucht, für die er nicht umziehen muss. Ob Kate und William sich in dieser Angelegenheit wohl noch einig werden? Wir können gespannt sein...