Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt versetzen sie Harry und Meghan den finalen Dolchstoß!

Herzogin Meghan & Prinz Harry

In der Familienvilla tobt der Ehekrieg!

Nach außen machen Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Traumpaar! Dass Meghan offenbar die Richtung in ihrer Beziehung vorgibt, haben viele längst bemerkt. Der Prinz schien das bisher aber stillschweigend mitgemacht zu haben. Bis jetzt! Denn nun soll es während ihres Aufenthalts in New York City zwischen ihnen ganz gehörig gekracht haben!